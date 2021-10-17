17 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что вынесенное в Гааге решение об инциденте в Керческом проливе будет «справедливым», а Россия «окажется в углу юридического ринга».

Мирослава Романенко, , 14:12 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вынесенное в Гааге решение об инциденте в Керческом проливе будет «справедливым», а Россия «окажется в углу юридического ринга». Об этом Кулеба написал в своей колонке для издания «Украинская правда».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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«И мы задавим российских преступников. Пусть это (судебный процесс — М .Р.) займет немного больше времени, чем понадобилось российским военным для тарана корабля в международных водах. Но последствия для нарушителей будут более серьезными и продолжительными», — пообещал глава украинской дипломатии.

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Заявление Дмитрия Кулебы обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Многие указали на то, что украинские политики как минимум уже семь лет обещают России всякого рода «проблемы», но проблемы, как правило, появляются при этом у Украины. Иные также указали на то, что в России решение судов местной юрисдикции важнее решений международных судов.

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«Вот как и три года не прошло, за Гаагу не скажу, а вот перекрытый вентиль на входе в украинскую ГТС обеспечит проблемы всей незалежной», — отреагировал «Лимон Михайлович».

«Собака лаяла на дядю…» — смеется Василий Т.

Вауэрман, Филипс 1619-1668 — Лошадь, испуганная собакой, 1650,

«Ну тогда всё! У Путина «паника» и Шойгу «закурил от страха!» — иронизирует Евгений Васильевич.

«Ага, и после этого они могут просить/требовать от России увеличить транзит газа через свою дырявую трубу…» — отметил Vladimir B.

«Всегда обещают проблемы России, а *рень почему-то на Украине получается», — задумался Артем К.

«Эти клоуны уже обещают на протяжении 7 лет какие-то серьезные последствия… Однако всё самое серьезное накрывает самих клоунов. Да и с чего это он взял, что Керченский пролив — это международные воды, если по обе стороны пролива территория России?» — задался вопросом Alex E.

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«Он, наверное, не в курсе что РФ на*рать на Гаагу», — отреагировал Игорь D.

«В России решение судов местной юрисдикции выше международных…» — написал Вадим.

«Логика в чём? В том, что для прохода под Керченским мостом есть определенный регламент, который украинские судна решили не выполнять?» — задался вопросом Олег В.

«Пусть думает о своём суде, через 3 года!» — пишет Александр Ш.

«Сначала пусть в Гааге расскажут, кто убивал «небесную сотню» (протестующих в Киеве в 2014 году — М. Р.), и пусть докажут, что майдан — это не государственный переворот», — подытожил Sergey G.

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