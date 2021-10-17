Лондон, , 12:52 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» технически готов к запуску, осталось лишь получить разрешение от Германии. Об этом сегодня, 17 октября, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал посол Келин.

Российскому дипломату задали вопрос: продолжит ли Россия увеличивать поставки газа в Западную Европу, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск «Северного потока — 2»? Келин ответил, что в 2021 Россия уже увеличила на 10%поставки российского газа через украинскую ГТС сверх контрактных обязательств. Большего Россия сделать не может, так как украинская ГТС сильно изношена.

«Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — сказал Келин.

Что касается высказывания ряда западных политиков о том, что Россия якобы использует «Северный поток — 2», как инструмент политического давления, то Келин назвал эти высказывания чепухой.