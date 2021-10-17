Томск, 17 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 45 464. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 37 562 человек, в том числе 53 за последние сутки.

По состоянию на 17 октября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах области превысило 79%.