Тбилиси, 17 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Заявление нынешнего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о грядущих переменах для своей страны не оставили без внимания в Грузии. Пост на эту тему на своей странице в соцсети Facebook опубликовал грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе. Он отметил, что лично был знаком с Чубайсом и беседовал с ним, когда тот посещал Грузию в ранге руководителя РАО ЕЭС.

Чубайс

«Прагматичный, и никаких лишних предложений для ясного выражения своего мнения», — так охарактеризовал российского политика грузинский аналитик.

«Россию ожидают масштабные и труднейшие изменения на пути зеленого развития. Чубайс прогнозирует большие перемены во всех экспортных отраслях России. Он также обещает, что будет пересмотрена политика в налоговой, таможенной, внешнеторговой, тарифной, социальной и бюджетной сферах, будут созданы десятки новых отраслей. Например, он говорил о возможном создании так называемой водной индустрии. Чубайс считает, что вскоре российское государство начнет поставки водорода вместо углеводородов (то есть нефти, газа и т.д.)», — пишет Д. Гиорхелидзе, который предполагает, что Анатолий Чубайс будет «главным менеджером» в этом деле.

Часть пользователей соцсетей, которые откликнулись на эту информацию, согласилась с оценками автора.

«Умнейший и талантливейший человек! Ельцинских времен и продолжает идти вперед. В его топ-менеджменте никто не сомневается», — охарактеризовала Чубайса пользователь И.А.

Но были и скептики и критики.

«Главным менеджером будет и — огромные миллиарды (…) у «матушки», чтобы (…) в оффшорах (наверное, по соглашению с шефом). Вы как думаете, господин Демур?!» — саркастично заметил пользователь А.И.

«У них уже такие деньги есть, что сейчас настало время амбиций! Если Россию выведут на путь стабильного развития (если в 2024 году произойдет мирная передача власти), вот потом увидите миллиарды», — иронично ответил ему автор поста.

«Проблемы с деньгами у них нет, это всё равно что весной насытившемуся молодой травой быку подбросить пересушенного сена», — попытался убедить скептика А.И. пользователь Р.О.

«Кто что урвет, не наше дело. Мы со своими делами никак не разберемся!», — вступил в беседу пользователь Д.Г.

Негативные комментарии в адрес Чубайса продолжили другие пользователи.

«Чубайс доведет Россию до нового 1917 года», — предсказал М.Г.

«Господа, Чубайс — обычный (…) и масон, а не хороший менеджер», — заметил Д.Т.

«Чубайс, если не ошибаюсь, одно время стоял у истоков натотехнического развития России… Невиданно развиты нанотехнологии в России», — саркастично написал пользователь Д.М.

«И фильмы снимают об этом», — поддержала его Н.Ч.

«Все знают, что может случиться в этой стране. «Обещанного три года ждут» — в лучшем случае», — увенчал обсуждение Л.К.