Кемерово, 17 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1235 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 852 человека.

Все в Кузбассе выявлено 59 927 случаев заражения коронавирусом, 57 303 человека выздоровели, 1389 пациентов скончались.