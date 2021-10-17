Вашингтон, 17 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в матчах регулярного чемпионата и плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив гол в матче с «Тампой». Об этом 17 октября сообщает пресс-служба НХЛ.

Nhl.com Александр Овечкин

Эта шайба стала для 36-летнего российского хоккеиста 804-й, что позволило ему превзойти показатель Марка Мессье (803 шайбы).

При этом лидером по этому показателю является Уэйн Грецки (1016 шайб), вторым идет Горди Хоу (869), третье и четвертое место делят Брет Халл и чешский форвард Яромир Ягр (по 844 шайбы).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в овертайме команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.