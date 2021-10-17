Москва, 17 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В России ожидается замедление роста цен на подержанные автомобили, сообщил руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев «Российской газете».

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Савичев рассказал, что быстрее всего на вторичном рынке дорожают модели, пользующиеся повышенным спросом и в сегменте новых авто. Сильнее других автомобилей в России дорожают подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio.

Эксперт отметил, что на вторичном рынке сохраняется нехватка предложений, стимулирующая рост цен. Он предположил, что рост цен на подержанные авто замедлится по мере нормализации спроса и предложения.

«Но вот снижения стоимости ждать вряд ли стоит», — подчеркнул Савичев.

Руководитель направления продаж автомобилей с пробегом добавил, что самыми востребованными на вторичном рынке остаются автомобили не старше 3 лёт с одним владельцем.