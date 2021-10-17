Кемерово, 17 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 17 октября, за прошедшие сутки выявлено 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 204 случая.

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«Междуреченск — 32, Новокузнецк — 28, Кемерово — 27, Прокопьевск — 23, Белово — 15, Киселевск — 13, Юрга — 11, Осинники — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Калтан — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Мыски — пять, Тайга — пять, Гурьевский МО — пять, Краснобродский — три, Таштагольский МР — три, Топкинский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Яйский МО — два, Крапивинский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 188 пациентов выздоровели, четверо скончались.