Пермь, 17 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Пермском крае волонтёры и социальные службы окажут помощь пожилым гражданам, находящимся на изоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Чтобы избежать заражения коронавирусом, пожилые люди могут обращаться за помощью с доставкой лекарств и продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона рассматривают вопрос о введении строгой изоляции для лиц 65 лет и старше. Эту мера мера будет касаться не привитых от COVID-19 и не болевших ковидом в последние полгода.