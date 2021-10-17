Москва, 17 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 34 303 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 34 303 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. От последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались 997 человек. Выздороветь от COVID-19 за 24 часа смогли 18 717 пациентов.

В Москве за сутки выявили 6740 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге — 3323. В Московской области — 2759.