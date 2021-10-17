Марьяновский район, Омская область, 17 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Вечером 16 октября в Марьяновском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry 1984 года рождения на 6 км трассы Марьяновка — Шербакуль наехал навелосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

«В результате ДТП велосипедист (мужчина, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в в рамках организованной проверки устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.