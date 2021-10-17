Калуга, 17 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 октября. Днём ранее, 16 октября, в регионе было зарегистрировано 160 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 601 человека, 48 183 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 785 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.