Рига, 17 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Боксёр из Латвии Майрис Бриедис победил нокатуом представителя Германии Артура Манна и защитил свой титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) в поединке, который проходил в Риге в рамках вечера профессионального бокса. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Во втором и третьем раунде латвийский спортсмен несколько раз отправил своего оппонента в нокдаун и в конце третьего раунда рефери, ввиду явного преимущества Бриедиса, присудил Манну поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 28-я победа (20 — нокаутом) в активе 36-летнего Майриса Бриедиса при одном поражении. Для 31-летнего Артура Манна это поражение стало вторым при 17 победах (9 — нокаутом).