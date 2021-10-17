Сеул, 17 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Американская компания Netflix изучает возможность разработки видеоигры по мотивам сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщил исполнительный директор Netflix Asia Минён Ким в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Глава подразделения Netflix в Азии рассказал, что успех сериала «Игра в кальмара» показал потенциал выхода южнокорейской индустрии развлечений на международный уровень. Он отметил, что сейчас команда Netflix Asia составляет план дальнейшего развития этого проекта.

Минён Ким добавил, что компания Netflix изучает несколько сфер, включая видеоигры, в которой можно создать проект по мотивам сериала. Он отметил, что азиатское подразделение Netflix сможет работать над этими проектами совместно с другими командами компании.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix в сентябре 2021 года. После премьеры первый сезон «Игра в кальмара» возглавил список самых популярных сериалов Netflix в 90 странах мира.