Вашингтон, 17 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вашингтон Кэпиталз». Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Resolute Никита Кучеров

В конце третьего периода 28-летний российский хоккеист неудачно столкнулся с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем и после этого не смог продолжить игру.

При этом в общей сложности игрок провел на льду во встрече 17 минут 26 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в овертайме команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.