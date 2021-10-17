Абакан, 17 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Хакасии за последние сутки подтверждено девять летальных случаев среди пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Скончались пять мужчин в возрасте от 59 до 82 лет и четыре женщины 59−88 лет. Таким образом, всего с начала года в регионе скончались стали 858 носителей коронавируса. Общее число жертв COVID-19 за время пандемии, по данным портала Стопкоронавирус, достигло 1225.

В настоящее время в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1282 пациента, 14 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится ещё более 4 тыс. человек.