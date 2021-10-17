Омск, 17 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Омской области фиксируют рост числа пожаров, возникших в результате неправильного устройства или эксплуатации печного отопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Омской области Печи стали причиной почти 500 пожаров в Омской области

Всего с начала года в области произошло 495 подобных происшествий, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с этим спасатели призвали владельцев домов с печным отоплением регулярно чистить дымоходы. Кроме того, необходимо следить, чтобы в элементах печного оборудования не было трещин.

«Кроме того, необходимо учить детей соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что последствия любого пожара несопоставимы с расходами на ремонт или восстановление вашего домашнего очага», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в селе Большие Уки произошёл пожар, в результате которого погибла женщина с двумя детьми. По данным следствия, вечером глава семьи поставил возле печи пластиковую емкость с бензином, чтобы отогреть, который через некоторое время воспламенился.

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