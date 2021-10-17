Индиан-Уэллс, США, 17 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде дуэту в составе Джон Пирс из Австралии и Филип Полашек из Словакии. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Андрей Рублев

Спортсмены из России проиграли австралийцу со словаком в двух сетах со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Соперники провели на корте 1 час 26 минут. В течение этого времени российские теннисисты подали навылет два раза, четыре раза ошиблись при подаче и смогли реализовать три из шести брейк-пойнтов. Их соперники за это же время шесть раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Отметим, турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории «Мастерс» и его призовой фон составил $8,3 млн.