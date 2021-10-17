Вашингтон, 17 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило космический зонд Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/jupiter-s-stormy-north Юпитер

Запуск космического аппарата состоялся 16 октября. Зонд был запущен ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия зонда Lucy продлится 12 лет. Планируется, что за это время космический аппарат изучит один астероид главного пояса и семь троянских астероидов Юпитера. К первому из этих астероидов Lucy прибудет в 2025 году.

Троянскими астероидами Юпитера называются две группы астероидов, движущиеся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера. Общее число троянских астероидов Юпитера превышает 6 тысяч.

В NASA отмечают, что впервые в истории агентства один космический аппарат будет использоваться для изучения сразу восьми астероидов. Изучение астероидов будет проводиться с помощью камеры высокого разрешения, оптического спектрометра и теплового инфракрасного спектрометра.

Учёные предполагают, что троянские астероиды Юпитера могут содержать остатки вещества, из которого формировались планеты-гиганты. Изучение этих астероидов поможет продвинуться в понимании эволюции Солнечной системы.