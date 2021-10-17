Колумбус, США, 17 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл в овертайме команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. В составе «Кракен» гол забил Брэндон Танев (35-я минута), у «Джекетс» шайбой отличился Эрик Робинсон (51-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Патрика Лайне (63-я).

Российский нападающий защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 20 октября на выезде сыграет с командой «Детройт Ред Уингз», а «Сиэтл» днем ранее также на выезде встретится с клубом «Филадельфия Флайерз».