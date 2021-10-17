17 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 12:52 — REGNUM Бывшему министру здравоохранения Великобритании Мэтту Хэнкоку предложили позицию в Экономической Комиссии для Африки (ООН). Однако в субботу, 16 октября, в ООН отказались от своего предложения.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению ООН, Хэнкок мог бы помочь Африке восстановить экономику после COVID-19, потому что у него есть много ценного опыта.

Снятие кандидатуры бывшего министра в ООН объяснили тем, что существует правило, согласно которому политик не сможет занять данную позицию, если он продолжит работать в качестве члена парламента Великобритании. После ухода из министерства здравоохранения Хэнкок сказал, что останется в парламенте в качестве представителя Западного Саффолка.

Большая часть пользователей обрадовалась решению ООН не назначать Хэнкока на такую важную позицию, учитывая все его британские «достижения». Тем не менее у многих остается вопрос, почему его изначально решили туда назначить.

«Было бы интересно понять, почему эту должность ему вообще предложили», — отметил @SSN14CO.

«Эту роль изначально не нужно было ему предлагать», — считает @gene_clean.

«Господи, спасибо, что есть кто-то, обладающий здравым смыслом, там. Меня мучает вопрос, почему его изначально выбрали на эту должность?» — написал @benmahoose.

«Смотрите, со всем уважением, но как кто-то мог подумать, что мистер Хэнкок будет подходящим человеком для этой позиции? Серьезно. Как?» — спросила @BettinaSRoss1.

В комментариях пошутили, что Хэнкока уволили, еще не взяв на работу, когда узнали, что он в Великобритании натворил.

«В какой-то момент они осознали, что это тот самый Мэтт Хэнкок, и решили, что никогда его не возьмут в ООН!» — прокомментировал @ATuttle85.

«Уволили раньше, чем он начал работать», — написала @Helen53031680.

«Здравствуйте, мистер Хэнкок. Не так уж и просто получить работу в Нью-Йорке, Женеве, Риме, Париже, Вене, где расположена большая часть организаций ООН. У вас должны быть хорошие характеристики, и я согласен с тем, что вы неквалифицированны для этой работы», — обратился @GodfreyOSWALD.

Великобритания, Вестминстерский дворец — место заседаний обеих палат парламента Великобритании. Flickr upload bot

Ряд пользователей предположили, что эту должность бывшему министру пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, но, как обычно, ничего до конца не довёл.

«Возможно, пока не смейтесь, Джонсон уверил его, что эта должность была у него в кармане, и Хэнкок поверил ему. Теперь можно смеяться», — написал @Hyperion_PSN.

Часть пользователей заявила, что они разочарованы работой ООН, если в организации даже на секунду задумались о кандидатуре Хэнкока на любую, даже маловажную позицию. В комментариях посоветовали ООН сначала проверять репутацию и достижения, а потом уже предлагать позиции.

«Это позор для ООН предлагать ему роль, особенно учитывая его недавнее фиаско. Общественное мнение и давление заставили ООН поменять свое решение. Как вы вообще смотрели его досье и предлагали ему работу? Вокруг множество квалифицированных специалистов. Вы можете быть лучше», — считает @emm_achiri.

«Как, черт возьми, они смотрели на этого человека и его «достижения» в Британии перед тем, как предложить ему должность? Даже простейшее исследование показало бы его имя в нерекоммендованном списке», — отметил @EllyDavis.

«Их процесс отбора выглядит плохо, если они даже не побеспокоились о получении отзывов от тех людей, которые в конечном счете выразились против его назначения. И кажется, будто он не единственный человек, который не походит для своей работы в ООН, неважно, оплачиваемой или неоплачиваемой», — считает @Nanny_0gg.

Некоторые пользователи не верят в то, что ООН серьезно могли предоставить Хэнкоку должность, вся история, по их мнению, выглядит как шутка со стороны ООН или ложь Хэнкока.

«Когда Мэтту Хэнкоку предложили работу на Даунинг Стрит, я сказал, что это была бесстыдная попытка отвлечь внимание от отчетов по COVID-19. Сейчас же я сомневаюсь, что у ООН были хоть какие-то намерения брать его к себе на должность», — отметил @Paul_Kearns01.

В комментариях посоветовали бывшему министру попробовать себя в другой сфере деятельности, может быть, даже уйти из правительства, потому что то, что он делает сейчас, у него не получается.

«Может, ему стоит попробовать поработать в другой сфере, которая никак не будет связана со здоровьем. У него много опыта, может, у него получится сделать что-то хорошее, но региональное. Африка заслуживает серьёзного профессионала, который способен на сострадание, потому что жизнь там сложная», — прокомментировал @RomanaSustar

Напомним, в июне 2021 года Мэтт Хэнкок уволился с поста министра здравоохранения Великобритании из-за скандала, в котором выяснилось, что он нарушал правила социального дистанцирования, целуясь со своей помощницей.

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