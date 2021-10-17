Москва, 17 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 17 октября, вступают в силу изменения порядка выезда детей за рубеж. Соответствующую информацию распространила пресс-служба МВД России.

Rakoon Пограничный контроль в аэропорту «Шереметьево»

Речь идёт о новом порядке подачи и отзыва заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Теперь заявитель может установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Данное нововведение поможет родителям устанавливать запрет в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.

При этом если заявитель является гражданином России, то он сам сможет выезжать со своим ребенком за границу. Если же родитель, который заявил о несогласии с выездом ребенка за границу, является гражданином другой страны, то вывезти ребенка не смогут оба родителя.

Также родитель, который подал заявление о запрете выезда ребенка за рубеж, теперь сможет отозвать его во внесудебном порядке — по месту подачи заявления.