Финикс , США, 17 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Кори Андерсон победил досрочно своего соотечественника Райана Бейдера на турнире Bellator 268, который проходил в Финиксе. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В начале первого раунда Андерсон точным левым боковым ударом руки отправил своего оппонента на пол октагона, где провел быстрое добивание Бейдера серией ударов рук, и на 51-й секунде рефери засчитал последнему поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 15-й (семь — досрочно) в активе 32-летнего Кори Андерсона при пяти поражениях. Для 38-летнего Райана Бейдера это поражение стало седьмым при 28 победах (15 — досрочно) и одном поединке, признанном несостоявшемся.