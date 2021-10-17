Мурманск, 17 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Руководство компании ПАО «Ростелеком» и правительство Мурманской области заключили соглашение о строительстве в регионе центра обработки данных. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

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Соглашение подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Мурманский дата-центр станет первым подобным объектом в арктическом регионе.

Новый объект будет использоваться для сбора, обработки, хранения данных, а также предоставления защищенных каналов связи. Главными клиентами центра должны стать представители бизнеса.

Здание центра будет оснащено системами защиты, кондиционирования и дизель-генераторной установкой. Сооружение позволит обеспечить стабильную работу аппаратуры при температуре от — 40 до +45 градусов. Строительство центра обработки данных должно завершиться в июле 2022 года.