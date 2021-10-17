Москва, 17 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Министерство транспорта и министерство внутренних дел России предложили внести очередные изменения Правила дорожного движения и запретить остановку транспортных средств на «островках безопасности». Такие данные следуют из проекта постановления правительства.

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Предлагается дополнить один из абзацев следующим содержанием: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства сказано, что в настоящее время, в связи с отсутствием запрета на остановку на «островках безопасности», там образуется стихийная парковка, что создает угрозы для безопасности дорожного движения. В связи с этим в таких местах приходится размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки.

Предполагается, что запрет остановки на островках безопасности улучшит видимость и поможет повысить безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах.