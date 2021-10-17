Чита, 17 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 820, причём 271 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 62 776 пациентов (+166 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1509 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 152 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 49 пациентов (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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