Пермь, 17 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Перми часть города осталась без воды. Эту информацию подтвердили журналистам в компании «Новогор-Прикамье».

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

По данным организации, пониженное давление наблюдается у воды в микрорайонах Октябрьский, Краснова и Крохалева. Причиной стала утечка на магистральном водоводе. Участок сети водоснабжения отключили.

В указанных выше территориях возможны перебои водоснабжения в периоды активного разбора живительной влаги. Ведутся работы по ликвидации повреждения. Организован подвоз воды.