Лос-Анджелес, США, 17 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

У «Миннесоты» шайбы забросили Фредерик Годро (27-я минута), шведский нападающий Виктор Раск (32-я) и Райан Хартман (37-я).

В составе «Кингз» голами отличились шведский нападающий Виктор Арвидссон (26-я, в большинстве) и словенский форвард Анже Копитар (48-я, при игре 6×5).

Российский форвард и защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов записали на свой счет в матче каждый по одной результативной передаче. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачёв не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 20 октября примет у себя команду «Виннипег Джетс», а «Лос-Анджелес» в этот же день на своем льду встретится с клубом «Нэшвилл Предаторз».