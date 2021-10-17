Абакан, 17 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Прошли курс лечения и выздоровели 44 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Абакане, где зарегистрирован 61 новый носитель. Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска (+25), Саяногорска (+21), Усть-Абаканского (+15) и других районов.

«55 человек обратилось с признаками ОРВИ; 20 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией; 57 случаев — семейные контакты, еще 19 — служебные», — добавили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 23 643 случая инфицирования.