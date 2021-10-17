Канск, Красноярский край, 17 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Канске Красноярского края вынесен приговор 9 участникам преступной группы по обвинению в незаконной торговле наркотиками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в числе подсудимых оказались семь жителей Канска и двое ачинцев.

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По данным ведомства, с ноября 2016 по июнь 2017 года организатор группы, отбывающий наказание в колонии, открыл интернет-магазины для бесконтактной продажи синтетических наркотиков. К незаконной деятельности он привлёк остальных фигурантов через интернет.

Мужчина покупал у неустановленного лица крупные партии запрещённого вещества, который затем забирали его соучастники из тайников, фасовали на более мелкие партии для создания «закладок».

"В указанный период времени подсудимые пытались сбыть наркотическое средство общей массой более 1 кг, однако их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительного органа», — отметили в прокуратуре.

По итогам разбирательств суд признал обвиняемых виновными. Организатору, который всё ещё находится в местах лишения свободы, назначено наказание в виде 12 лет колонии особого режима. Остальные приговорены к 7−9 годам колонии строгого режима в зависимости от роли и степени участия в деятельности ОПГ.

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