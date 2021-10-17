США впервые выступили против экспансии Турции

17 октября 2021 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:55 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Украина готовится производить турецкие беспилотники

Согласно сведениям газеты Sözcü, после того как Турция продала беспилотные летательные аппараты Bayraktar Украине, вызвав обеспокоенность России, Анкара предприняла очередной шаг в этом направлении. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в ходе заседания Совместной турецко-украинской группы стратегического планирования. Министр иностранных дел Украины рассказал, что на встрече речь шла о производстве БПЛА Bayraktar. По его словам, Турция заинтересована в возможностях компании «Антонов». Он также добавил, что они обсудили вопросы безопасности в сфере энергетики, в том числе природного газа.

Эрдоган: канал Стамбул находится на стадии реализации

Как передает издание TR724, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 12-м заседании Совета по транспорту и коммуникациям, где он заявил о строительстве искусственного канала параллельно проливу Босфор из-за роста логистических перевозок, с которым тот уже не справляется. «Наш самый большой проект в области морских перевозок — это канал Стамбул. Тот факт, что Босфор не мог пропускать увеличивающиеся грузовые потоки, заставил нас искать альтернативы. Строительство канала Стамбул было начато после подробного изучения вопроса, оценки и обсуждений на всех уровнях. В рамках строительства канала также будут реализованы другие проекты. Рыть котлованы для канала начнем согласно плану», — заявил Эрдоган.

Канал «Стамбул» Giorgi Balakhadze

«Европейские спецслужбы помогают Турции похищать людей»

Новостное издание Bold Media со ссылкой на французского журналиста Гийома Перье вновь обратило внимание на операции по похищению диссидентов в Европе со стороны Разведывательного управления Турции (MIT). Известный журналист заявил, что MIT работает с преступными организациями в Европе и что европейские спецслужбы замешаны в его операциях. Перье опубликовал исследование о деятельности турецких спецслужб в Европе и мире в журнале Le Point в конце сентября. Он рассказал, что этому исследованию не уделялось должного внимания, несмотря на ранее не публиковавшуюся исходную информацию по ключевым вопросам о похищениях людей. «Турецкая разведка выявила имена 4600 человек за границей, которые, по их мнению, мешают Анкаре. Турецкое правительство использует стимулы и давление, чтобы переправить эти имена в Турцию, и без колебаний принимает меры в случае неудачи. Турки сотрудничают с местными преступными организациями. С 2016 года 115 человек из 33 стран были насильно ввезены в Турцию. Анкара принимает и поддерживает эту политику», — заявил Перье.

Турция заказала 40 истребителей F-16 у США

Газета BirGün утверждает, что режим Эрдогана, внешняя политика которого колебалась между Россией и США, сделал новый шаг для улучшения отношений с Вашингтоном. 30 сентября Анкара направила в министерство обороны США письмо с запросом на модернизацию 40 самолетов F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации старых истребителей. Об этом стало известно благодаря британскому агентству Reuters со ссылкой на свои источники. Компетентные собеседники агентства заявили, что Турция обратилась к США с просьбой о модернизации истребителей F-16 и закупке 40 новых самолетов. Газета Milliyet озаглавила статью так: «Сделка, которая определит ход отношений». Другие эксперты назвали этот шаг политической взяткой перед встречей Эрдогана с Байденом 30 октября. Пока Анкара пытается подкупить американцев, президент США Джо Байден, ранее отклонивший просьбу Эрдогана о встрече, раскритиковал действия турецкой армии в Сирии. В письме, которое он направил в Конгресс, говорится, что операция Анкары в Сирии нанесла ущерб борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ

Истребитель F-16 ВВС Турции Jerry Gunne

Угроза развитию академической среды Турции

Согласно сентябрьским данным, опубликованным Генеральным управлением тюрем и следственных изоляторов, в тюрьмах Турции в общей сложности находится 460 заключенных с докторской степенью. Помимо заключенных с докторской степенью, в тюрьмах находится 2371 заключенный со степенью магистра. Тот факт, что в тюрьмах находится почти 3000 заключенных, получивших последипломное образование, демонстрирует степень академического ограничения, которое является еще одной фазой деградации в Турции. Другими словами, в то время как самый успешный турецкий университет «Босфор» насчитывает 449 преподавателей с докторской степенью, в тюрьмах Турции находится такое же количества докторов наук. Это говорит о том, что угрозы в адрес турецких ученных увеличились.

Эрдоган намекнул на возможную военную операцию в Сирии

Согласно информации «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент), официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной операции в Сирии сообщил, что все стороны в Сирии должны уважать и поддерживать линии прекращения огня. Также он осудил нападения совершенные в адрес Турции и выразил соболезнования. Прайс призвал прекратить проведение трансграничных атак. Напомним, в результате нападения на севере Сирии два турецких полицейских погибли, один минометный снаряд попал в район Каркамыш в турецкий Газиантепе. После этих инцидентов Эрдоган заявил, что «у Анкары больше не осталось терпения выносить это, и турецкая армия предпримет необходимые шаги». На ежедневном брифинге с Прайсом один из журналистов подчеркнул эти слова, задав вопрос: «Означает ли осуждение со стороны США этих атак в адрес Турции, что Вашингтон поддерживает планы Анкары?»

Турецкая армия на марше MilitaryArms.ru

Положение Турции согласно международным данным

Согласно новостям, опубликованным изданием Bold Media, Турция в этом году опустилась на 117-е место среди 139 стран по индексу верховенства закона. Турция заняла последнее место среди 13 стран в группе Восточной Европы и Центральной Азии в индексе, распределенном по географическим регионам. Согласно четырем категориям в отчете, ситуация в Турции раскрывает отношения правительства с «глубинным государством» и мафией. Турция занимает 13-е место в мире по категории криминального рынка с оценкой 6,40. В подкатегориях рынка преступности Турция набрала 7,0 балла по торговле людьми, 9,0 по контрабанде людей, 9,0 по торговле оружием, 4,0 по преступлениям против флоры и 3,0 против фауны. Турция, имеющая самый высокий в мире показатель контрабанды людей, делит первое место по незаконной торговле оружием с Конго и Ираком. Турция при власти Партии справедливости и развития (ПСР) стала занимать первое место в Европе и четвертое место в мире по индексу организованной преступности. Турция сохранила первое место в категориях «торговля людьми» и «торговля оружием», оказалась также на втором месте в категории «субъекты государственной преступности». Также Турция заняла второе место среди стран, против которых было подано больше всего исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

США впервые выступили против экспансии Турции

Согласно сообщению AktifHaber, на прошлой неделе США и Греция подписали важный договор. Соглашение о сотрудничестве в области обороны, впервые подписанное в 1990 году, было обновлено и подписано госсекретарем США Энтони Блинкеном и его греческим коллегой Никосом Дендиасом. Новая редакция будет действовать до 2026 года и предполагает защиту Греции от агрессии со стороны третьих стран. Во время церемонии подписания в Вашингтоне греческий министр заявил, что действия Турции угрожают Греции и создают casus belli. Кроме этого, выяснилось, что в тексте нового договора администрация Вашингтона впервые выступила против Турции. Источники, разговаривавшие с «Катимерини», одной из самых читаемых газет Греции, заявили, что США таким образом указали на то, что в случае конфликта примут ту же сторону, что и Афины. Источники также заявили газете, что США выступают против «экспансионистской политики Анкары».

Никосо Дендиас (сс)Greek Ministry of Foreign Affairs

В Турции стали говорить о коррупции в организации сына Эрдогана

В статье, опубликованной газетой Sözcü, говорится о том, что «больше нельзя замалчивать обвинения в адрес Молодежного фонда Турции (TÜGVA), возглавляемого Билалом Эрдоганом и Сумейе Эрдоган, сыном и дочерью президента Эрдогана». Крупные холдинговые группы, близкие к правительству, жертвуют фонду огромные суммы, чтобы закрывали глаза на их нарушения закона. Согласно информации газеты, фонду выделялись здания, проводили бесплатные ремонты, муниципалитеты, в которых у ПСР большинство, делали пожертвования. К примеру, муниципалитет Денизли ежемесячно платил 32 тысячи 550 турецких лир (3500 долларов) за аренду здания, которым пользовался фонд сына Эрдогана.

Турцию ожидает огромный дефицит бюджета в 2022 году

Газета Dünya пишет о том, что вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что проект закона о бюджете правительства на 2022 год готов для представления Великому национальному собранию Турции (парламенту). «На 2022 год расходы предусмотрены в размере 1 триллиона 750 миллиардов 957 миллионов турецких лир, доходы бюджета — 1 триллион 472 миллиарда 583 миллиона турецких лир, дефицит бюджета составил 278 миллиардов 374 миллионов турецких лир». На образование было направлено 15,6% — 273,5 миллиарда турецких лир. На услуги здравоохранения — около 6% бюджета, в общей сложности 122,6 миллиарда турецких лир.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обозреватель газеты Korkusuz Барыш Яркадаш написал, что социологические компании указывают на то, что рейтинг правящей Партии справедливости и развития упал ниже 30%. По его словам, это усилило волнения внутри партии.

Эрдоган сравнил экономическое благополучие западных стран с Турцией на публичном мероприятии в Адане. «Вы видите состояние Америки и Англии, верно? У них нет бензина. Очереди в Германии, очереди во Франции, они не могут найти еду, в Турции такой проблемы нет», — заявил он.

Планы Палаты представителей США изучить организацию «Серые волки» / Ülkü Ocakları на предмет того, является ли она террористической организацией, стало одной из важных тем обсуждения в Турции. Также стало известно, что Азербайджан и Казахстан ассоциируют фанатичные группы «Серых волков» с терроризмом и даже запретили их деятельность.

Турция не может остановить рост американской валюты после того, как доллар резко вырос из-за информации об увольнении руководителей комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая лира начала падать в начале недели и достигла рекордно низкой цены в 9,24 лиры за доллар.

Власти Нигерии заявили, что в ближайшее время снимут запрет на въезд туристов из Турции, введенный ранее в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

В Турции сильно выросли цены на бензин и дизель. Цена за литр топлива превысила 8 лир.