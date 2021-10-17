Нашвилл, США, 17 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харркейнз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

В составе «Харркейнз» шайбами отличились шведский форвард Йеспер Фаст (7-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (55-я) и финский форвард Теуво Терявяйнен (59-я, в пустые ворота).

У «Нэшвилла» голы забили Райан Джохансен (55-я, в большинстве) и шведский нападающий Филип Форсберг (60-я, при игре 6×5).

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 22 октября сыграет на выезде с командой «Монреаль Канадиенс», а «Нэшвилл» 20 октября на своем льду встретится с клубом «Лос-Анджелес Кингз».