Кызыл, 17 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Тувы назвали тревожной ситуацию по заболеваемости COVID-19 детей до 17 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Палата в детской больнице

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«Среди заболевших за прошлую неделю отмечены 96 учащихся школ, 13 студентов и 18 воспитанников детских садов», — отметили в минздраве.

В связи с этим чиновники заявляют о необходимости усиления противоэпидемических мер. В частности, речь идёт о проведении утренних осмотров, дезинфекции, проветривание помещений и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, почти в половине из 64 выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом носителями оказались дети. В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 53 ребёнка с диагнозом COVID-19.