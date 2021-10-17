Москва, , 10:31 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал обещание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «задавить» Россию юридическими аргументами на суде в Гааге. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Россию «железной логикой» юридических аргументов в суде по инциденту с вторжением трех украинских военных кораблей в Керченский пролив в 2018 году.

Этот инцидент имел место в ноябре 2018 года, когда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Все нарушители были задержаны, а затем возвращены Украины в рамках одновременного освобождения задержанных и осуждённых.

Пушков напомнил, что кроме Украины никто об этом инциденте уже не вспоминает, так как всем очевидно, что вина за него полностью лежи на Киеве.

«Забавно… Особенно в свете того, что в странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — написал Пушков.

Также сенатор напомнил об очередном дипломатическом конфузе Украины, когда она пыталась протестовать против контракта Венгрии с «Газпрома».

»А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои «стальные доводы» против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», — напомнил Пушков.

Он также отметил в целом неэффективность украинской дипломатии.

«Железные аргументы» Украины в ПАСЕ против России, чем лично занимался нынешний глава МИД Украины, тоже оказались отброшены, когда речь зашла о возможности выхода России из Совета Европы. Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они…», — написал политик.