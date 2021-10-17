Денвер, США, 17 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dinur «Сент-Луис Блюз»

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 3:5.

У «блюзменов» шайбы забросили Джастин Фолк (4-я минута), Брэйден Шенн (29-я), оформивший в матче дубль Дэвид Перрон (32-я и 47-я, в большинстве) и Райан О'Райлли (60-я, в пустые ворота).

В составе «Колорадо» голы забили Андре Бураковски (35-я), Тайсон Джост (55-я, в большинстве) и Джей Ти Комфер (57-я, при игре 6×5).

Российские форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Павел Бучневич записали на свой счет в матче каждый по одной результативной передаче. Их одноклубник — российский нападающий Владимир Тарасенко — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 19 октября сыграет на выезде с командой «Аризона Койотс», а «Колорадо» 20 октября также на выезде встретится с клубом «Вашингтон Кэпиталз».