Томск, 17 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Дорожный фонд Томской области в 2021 году превысил 9,3 миллиарда рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на 14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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По словам замгубернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, из федерального бюджета регион дополнительно получил почти 1,2 млрд рублей за высокие результаты работы дорожной отрасли. На эти деньги будет отремонтировано 48 км автодорог.

Всего в 2021 году в области будет построено, реконструировано и отремонтировано 300 км дорог. В частности, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 211 км дорог.

«Пятый год в дорожном национальном проекте лидирует ЗАТО Северск. В июле закрытый город со значительным опережением выполнил план 2021 года и на сэкономленные средства привел к нормативу дополнительный объект», — отметили в администрации.