Горно-Алтайск, 17 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидерами по приросту стали Горно-Алтайск, Усть-Коксинский и Майминский районы, где выявлено соответственно 11, 10 и 9 новых носителей. Таким образом, число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 22 246.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 9, за весь период — 20 761. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 622, за весь период — 294 566», — отметили в оперштабе.