Монреаль, Канада, 17 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнждерс» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

В составе победителей забитые голы на свой счет записали Крис Крайдер (30-я минута), Алекси Лафренье (50-я) и Кевин Руни (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Монреаля» стал Джонатан Друен (50-я).

Российский форвард «Рейнждерс» Артемий Панарин записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестёркин — отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнждерс» 19 октября сыграет на выезде с командой «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» в этот же день на домашнем льду встретится с клубом «Сан-Хосе Шаркс».