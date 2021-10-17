Чита, 17 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении 15-летнего подростка меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, ему предъявлено обвинение в убийстве 14-летней девочки.

Pixabay.com Убийство

Преступление было совершено 14 октября 2021 года в поселке Текстильщиков города Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, собранные на месте трагедии следы и улики помогли задержать подозреваемого спустя несколько часов после совершения преступления. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в убийстве.

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