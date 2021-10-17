Иркутск, 17 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области обнародовало информацию о злостном нарушителе ПДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, в период с августа по октябрь водитель автомобиля Honda CR-V с регистрационными знаками Киргизии 48 раз попадал в поле зрения комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения за нарушение скоростного режима.

Николаева Ниталия ИА REGNUM Лихачи

За два месяца камера автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировала 48 фактов превышения допустимой скорости данным автомобилем.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель не имел права управления транспортным средством, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Общая сумма административных штрафов составила 29 тысяч рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее в 2016 году водитель привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала 2021 года по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 275 жителей региона.

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