Детройт, США, 17 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ken Lund Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Робби Фаббри (12-я минута), чешский нападающий Филип Задина (27-я, в большинстве) и Сэм Ганье (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Ванкуверв» стал Конор Гарланд (25-я).

Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 20 октября примет у себя команду «Коламбус Блю Джекетс», а «Ванкувер» в этот же день на выезде сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз».