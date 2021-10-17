«Детройт» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ
Детройт, США, 17 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.
В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Робби Фаббри (12-я минута), чешский нападающий Филип Задина (27-я, в большинстве) и Сэм Ганье (60-я, в пустые ворота).
Автором единственной шайбы «Ванкуверв» стал Конор Гарланд (25-я).
Российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин не отметился в матче результативными действиями.
Отметим, в следующем матче «Детройт» 20 октября примет у себя команду «Коламбус Блю Джекетс», а «Ванкувер» в этот же день на выезде сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз».