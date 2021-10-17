Иркутск, 17 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Иркутской области с начала 2021 года по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 275 жителей региона и 61 человек погиб. Такую печальную статистику обнародовали в ГУ МВД РФ по Иркутской области.

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Отмечается также, что всего за сутки, 16 октября, в Братском, Зиминском, Тулунском, Нижнеудинском, Шелеховском и Усть-Кутскоминспекторами выявлено более 40 водителей, допустивших выезд на «встречку» в местах, где такой маневр запрещен.

Больше всего нарушений совершено в Братском районе, где полицейскими составлены протоколы в отношении 12 водителей. Только за несколько часов работы на территории Куйтунского и Тулунского районов инспекторы ГИБДД зафиксировали 11 фактов обгона через сплошную. Ко всем нарушителям приняты меры административного воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября ДТП с пассажирским автобусом произошёл в Ангарске. В момент столкновения рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта», в нём находились 17 пассажиров, но в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек. Травмы получили четверо.

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