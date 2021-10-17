Пекин, 17 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности сохранится в 2022 году, заявил вице-президента Bosch China Цзян Цзянь. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Один из руководителей китайского подразделения немецкой группы компаний прокомментировал ситуацию с нехваткой чипов на полях конференции China Auto Supply Chain Conference. Он рассказал, что в июле текущего года Bosch и другие производители микросхем для автопрома смогли удовлетворить только 20% заказов клиентов.

Цзянь добавил, что в августе началось некоторое улучшение ситуации, однако производители не смогли выполнить более половины заказов. Вице-президента Bosch China предположил, что проблема нехватки чипов сохранится и в 2022 году. При этом разрыв между спросом и предложением сократится до 20% от уровней, наблюдавшихся в первой половине 2021 года.

Проблема нехватки микросхем для автопрома возникла в конце 2020 года. Дефицит чипов привёл к значительному сокращению производства. Только в Китае в 2021 году автомобилестроительные компании сократили объёмы производства на 2 млн авто.