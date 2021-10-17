Москва, , 09:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести возможность отзыва Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия Naked-science.ru

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на отсутствие критериев оценки достижений.

При том, что изначально они были, указал Володин. В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что премию мира получил Михаил Горбачев.

«Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия.

За какой «мирный процесс» ему вручили премию?», — рассуждает Володин.

Политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи получила премию в 1991 году за борьбу за демократию и свободу, продолжил он.

«Спустя более чем четверть века, в августе 2018 года, миссия ООН обвинила правительство во главе с самой Аун Сан Су Чжи в геноциде мусульманской народности рохинджа», — указал депутат.

Премию экс-президенту США Бараку Обаме вручили за «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями».

«Но премию Обама получил в первый же год президентства, когда о каких-либо результатах его работы говорить точно было преждевременно. Как показало время, его пребывание у власти — это «Арабская весна», революция в Ливии, которая привела к свержению законной власти и кровопролитной гражданской войне и тяжелейшим последствиям для народа этой страны. Вооруженные конфликты в Сирии, Афганистане и Ираке. Все перечисленное не имеет никакого отношения к сотрудничеству между нациями. Но имеет — к Бараку Обаме», — добавил парламентарий.

В 2019 году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, после — он же развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию.

«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира», — напомнил Володин.

«Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет», — уверен спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премию мира получил журналист Дмитрий Муратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин назвал политизированной Нобелевскую премию мира