Челябинск, 17 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировали ещё 417 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 104 352 носителя коронавируса. Выздоровели 87 370 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 11 826 человек. Скончались от COVID-19 ещё 28 пациентов, а за весь период пандемии уже 3844.