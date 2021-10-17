Финикс , США, 17 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил досрочно Джулиуса Энгликаса из Литвы на турнире Bellator 268, который проходил в Финиксе, и защитил свой титул чемпиона организации в полутяжёлом весе. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mybestpromotion Вадим Немков

В четвертом раунде российский спортсмен провел своему оппоненту удачный болевой прием, чем вынудил Энгликаса капитулировать и успешно защитил свое чемпионское звание.

При этом первоначально на поединок с Немковым должен был выйти представитель США Энтони Джонсон, который снялся с него из-за болезни.

Отметим, эта победа стала 14-й (12 — досрочно) в активе 29-летнего Вадима Немкова при двух поражениях. Для 30-летнего Джулиуса Энгликаса это поражение стало вторым при девяти (шесть — досрочно) победах.