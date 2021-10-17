Улан-Удэ, 17 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Трое из скончавшихся был в возрасте старше 65 лет. Всего жертвами COVID-19 в республике за время пандемии, таким образом, стали 1922 человека.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 775 пациентов, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией — 619. В реанимации находится 79 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято — 775, свободно — 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,6%», — добавили в минздраве.