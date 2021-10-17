Бостон, США, 17 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

У победителей голами отличились оформивший в матче дубль Брэд Маршан (18-я минута, буллит и 59-я, в пустые ворота) и Джейк Дебраск (45-я).

Автором единственной шайбы «Далласа» стал Люк Гленденинг (30-я).

Российские форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 20 октября встретится на выезде с командой «Филадельфия Флайерз», а «Даллас» 18 октября также на выезде сыграет с клубом «Оттава Сенаторз».