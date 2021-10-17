Пекин, 17 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Экипаж китайской орбитальной станции приступил к разгрузке корабля «Тяньчжоу-3» 17 октября. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA).

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» состыковался с базовым модулем «Тяньхэ» китайской орбитальной станции в ночь с 16 на 17 октября. Через сутки китайские космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу открыли люк грузового корабля «Тяньчжоу-3», прибывшего к станции в конце сентября.

В грузовом корабле находятся материалы для обеспечения жизнедеятельности станции и дальнейшего её строительства. Три члена экипажа корабля «Шэньчжоу-13» пробудут на станции шесть месяцев, что станет рекордом для китайской пилотируемой космонавтики.

Китай начал строительство космической станции в апреле 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ». Развёртывание станции должно завершиться в 2022 году, когда к базовому модулю будут пристыкованы экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь».