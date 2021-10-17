Барнаул, 17 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 17 октября прививки получили 726 400 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3640 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Минобороны России Вакцинация

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Из общего числа привитых 41 939 жителей региона получили первую прививку (+561 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 675 379 человека (+2695 за сутки). Также известно о 9082 ревакцинированных (+384 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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